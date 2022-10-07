Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Из РСЗО россияне снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В двух территориальных громадах района есть поврежденные здания, но без человеческих потерь.

С самолета Су-35 ракетами класса "воздух - поверхность" Х-31 российский враг дважды нанес ракетный удар по Березнеговатской громаде Николаевщины. Поврежденные сельскохозяйственные угодья люди не пострадали.

"Нашей авиацией нанесено 7 ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском", - сообщили в ОК.

В оперативном командовании "Юг" предупредили украинцев, что через день рождения Владимира Путина – 7 октября Россия может устроить массированные атаки по регионам Украины.

На южном фронте Силы обороны Украины отразили атаки россиян на направлении Зеленый Гай – Терновые Поды.

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