Украинская авиация обстреляла опорные пункты, районы сосредоточения сил и ПВО оккупантов на Херсонщине
За сутки, 6 октября, украинская авиация нанесла 7 ударов по российским силам в Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Из РСЗО россияне снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В двух территориальных громадах района есть поврежденные здания, но без человеческих потерь.
С самолета Су-35 ракетами класса "воздух - поверхность" Х-31 российский враг дважды нанес ракетный удар по Березнеговатской громаде Николаевщины. Поврежденные сельскохозяйственные угодья люди не пострадали.
"Нашей авиацией нанесено 7 ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском", - сообщили в ОК.
- В оперативном командовании "Юг" предупредили украинцев, что через день рождения Владимира Путина – 7 октября Россия может устроить массированные атаки по регионам Украины.
- На южном фронте Силы обороны Украины отразили атаки россиян на направлении Зеленый Гай – Терновые Поды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.15
Покупка 40.15Продажа 41.06
-
EUR
Покупка 39.06Продажа 40.24
- Актуальное
- Важное