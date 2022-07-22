Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Под вечер враг нанес авиационный удар отчаяния в район Потемкиного. Без наших потерь, трусливо отступил. Наши авиаторы в течение боевого дня нанесли 8 ударов по вражеским позициям и запасам. Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано 5 ударов", - говорится в отчете.

Украинская авиация нанесла поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов РФ в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины.

Пострадало также место скопления вражеского личного состава Николаевской области.

"Всего нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 230 огневых задач. В настоящее время подтверждены потери врага в составе: 35 рашистов, самоходная гаубица "Мста-С", 2 беспилотных разведчика, 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники", - пишут в ОК "Юг".

Вражеские бойцы, воюющие на Юге Украины в 34-й отдельной мотострелковой бригаде, отказываются идти в бой.

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