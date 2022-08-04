Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам врага, - ОК "Юг"

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Военные отмечают, что вражеская авиация активизировалась. Также оккупанты обстреляли окрестности Костромки из "градов"

"Дважды парами самолетов штурмовой авиации Су-25 атакованы населенные пункты Бериславского района. Вертолетными парами враг пять раз атаковал наши позиции. Потерь нет. Среди дня южная окраина Костромки была обстреляна реактивной системой залпового огня "Град". Один человек погиб, один ранен, повреждены 3 частных дома и линии электропередач. Нашей армейской авиацией нанесены два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного", - говорится в сообщении.

По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены следующие потери врага:

31 рашист,

танк Т-72,

гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б",

2 миномета,

3 единицы бронированной и автомобильной техники и

1 беспилотник-разведчик.

Также военные подтвердили информацию об уничтожении пункта управления 22 армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ.

За день, 3 августа, украинские защитники уничтожили 2 склада с боекомплектами россиян, 2 базы и 1 нефтебазу на временно оккупированных территориях.

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