Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook.

"Противник и дальше сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. С высокой интенсивностью ведет воздушную разведку БПЛА. Пытается улучшить тактическое положение и логистическое обеспечение своих войск", - пишут в отчете ВСУ.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают возможности россиянам продвигаться. Украинские воины успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Константиновка, Прудянка, Русские Тишки, Вернополье, Николаевка Вторая, Зайцево, Авдеевка, Каменка, Победа и Безымянное.

Авиация ВСУ нанесла более 10 ударов. Были уничтожены боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.

ПВО уничтожила не менее 2 БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника. Огневое поражение нанесено по трем пунктам управления врага, понтонной переправе, 28 объектам сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются", - добавили в Генштабе.

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