Украинская авиация нанесла парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники в Херсонской области
В Херсонской области украинская авиация нанесла парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники России
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В операционной зоне сил обороны юга Украины противник продолжает ведение боевых действий с оборонных позиций в тактике дистанционных огневых поражений. Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам. Время выполнения боевых задач могут сопровождать соответствующие звуковые эффекты. Помните, это знак, что вы под защитой ВСУ и других сил обороны, а не поводом для паники", - говорится в отчете.
Ситуация в Херсонской области
В пределах Белозерской общины нашими авиаторами нанесен парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.
Потери России
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач убито 35 рашистов, уничтожено 2 модернизированных танка Т-72Б3 и еще 4 единицы другой бронированной техники.
Обстрелы Украины
Для прикрытия эвакуации из Змеиного противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма.
Один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесщине 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Обошлось без разрушений и потерь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.39
Покупка 34.39Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.75Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное