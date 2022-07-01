Украинская авиация нанесла парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники в Херсонской области

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В операционной зоне сил обороны юга Украины противник продолжает ведение боевых действий с оборонных позиций в тактике дистанционных огневых поражений. Силы охраны и обороны юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам. Время выполнения боевых задач могут сопровождать соответствующие звуковые эффекты. Помните, это знак, что вы под защитой ВСУ и других сил обороны, а не поводом для паники", - говорится в отчете.

Ситуация в Херсонской области

В пределах Белозерской общины нашими авиаторами нанесен парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.

Потери России

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач убито 35 рашистов, уничтожено 2 модернизированных танка Т-72Б3 и еще 4 единицы другой бронированной техники.

Обстрелы Украины

Для прикрытия эвакуации из Змеиного противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма.

Один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесщине 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района. Обошлось без разрушений и потерь.

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