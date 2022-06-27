Украинская авиация нанесла массированный удар по двум ротно-тактическим группам России

Об этом сообщает Командование военно-воздушных сил ВСУ.

За сутки 27 июня ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.

В результате авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух ротно-тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага.

27 июня The New York Times сообщила, что США закупят для Украины ПВО NASAMS.

Боец "Легиона Свободы" Назаренко в эфире телеканала Эспрессо заявил, что офицеры РФ называют свою пехоту одноразовой: одна атака — и орков нет.

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