Украинская авиация нанесла массированный удар по двум ротно-тактическим группам России
Украинские пилоты разгромили позиции двух ротно-тактических групп противника, уничтожили несколько десятков бронированной техники РФ и склад боеприпасов
Об этом сообщает Командование военно-воздушных сил ВСУ.
За сутки 27 июня ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.
В результате авиационных ударов поражен склад боеприпасов, позиции двух ротно-тактических групп российских оккупантов, уничтожены несколько десятков боевой бронированной техники и живая сила врага.
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