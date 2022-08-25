Украинская авиация нанесла четыре удара по врагу в Херсонской области, - ОК "Юг"
24 августа украинская авиация нанесла четыре удара по местам сосредоточения вражеских солдат и техники, в том числе по системам ПВО в Новой Каховке.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
24 августа обстановка в операционной зоне ОК "Юг" оставалась сложной, но контролируемой.
В течение суток враг продолжал ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении его подразделений не произошло.
Диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к нашему наблюдательному пункту вблизи Благодатного. Вовремя была обнаружена и остановлена огневым отпором. Понеся потери, противник отступил.
Попытка вражеского мотострелкового отделения совершить штурмовые действия в направлении Таврического, тоже успеха не имела. С потерями враг отступил.
Отсутствие успехов на суше враг пытался компенсировать авиационными и ракетными ударами:
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Шесть раз атаковал позиции ВСУ вертолетами и штурмовой авиацией. Без потерь.
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Ракетами воздушного базирования ударил по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Произошло возгорание пассажирских вагонов, повреждены здания, электросети, автомобили.
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Николаев под вечер атакован реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Удар направлен на портовую инфраструктуру. Без человеческих утрат. Масштабы разрушений уточняются.
Украинская авиация в День Независимости завала четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке.
Ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач нанесли удары по Каховскому мосту. Результаты попаданий уточняются.
Вражеское войско "похудело" на 12 рашистов, три единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов. Поражены командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы.
Окончательные потери врага дознаются.
В рамках контрдиверсионных мер правоохранительными структурами выявлено и сообщено о подозрении жителю Одессы, который оправдывал вооруженное вторжение России в Украину и преступные действия оккупантов.
В ходе следственных действий у него обнаружены и изъяты внутренний и загранпаспорта гражданина вражеского государства, пенсионное удостоверение майора ФСБ и российские банковские карты. Продолжаются следственные действия, вражеский агент – под стражей.
Еще один агент РФ, задержанный во время "охоты" за позициями украинских HIMARS в прифронтовых районах Николаевщины. Сейчас и этот шпион под стражей, продолжаются следственные действия.
В Черном море раздувает шторм, так что 12 кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма.
Однако четыре носителя "Калибров", в том числе один подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов.
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