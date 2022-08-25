Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

24 августа обстановка в операционной зоне ОК "Юг" оставалась сложной, но контролируемой.

В течение суток враг продолжал ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении его подразделений не произошло.

Диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к нашему наблюдательному пункту вблизи Благодатного. Вовремя была обнаружена и остановлена огневым отпором. Понеся потери, противник отступил.

Попытка вражеского мотострелкового отделения совершить штурмовые действия в направлении Таврического, тоже успеха не имела. С потерями враг отступил.

Отсутствие успехов на суше враг пытался компенсировать авиационными и ракетными ударами:

Шесть раз атаковал позиции ВСУ вертолетами и штурмовой авиацией. Без потерь.

Ракетами воздушного базирования ударил по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Произошло возгорание пассажирских вагонов, повреждены здания, электросети, автомобили.

Николаев под вечер атакован реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Удар направлен на портовую инфраструктуру. Без человеческих утрат. Масштабы разрушений уточняются.

Украинская авиация в День Независимости завала четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе, в том числе по системам противовоздушной обороны в Новой Каховке.

Ракетно-артиллерийские подразделения в рамках выполнения огневых задач нанесли удары по Каховскому мосту. Результаты попаданий уточняются.

Вражеское войско "похудело" на 12 рашистов, три единицы бронированной автотехники и склад боеприпасов. Поражены командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 33-го мотострелкового полка и 7-й военной базы.

Окончательные потери врага дознаются.

В рамках контрдиверсионных мер правоохранительными структурами выявлено и сообщено о подозрении жителю Одессы, который оправдывал вооруженное вторжение России в Украину и преступные действия оккупантов.

В ходе следственных действий у него обнаружены и изъяты внутренний и загранпаспорта гражданина вражеского государства, пенсионное удостоверение майора ФСБ и российские банковские карты. Продолжаются следственные действия, вражеский агент – под стражей.

Еще один агент РФ, задержанный во время "охоты" за позициями украинских HIMARS в прифронтовых районах Николаевщины. Сейчас и этот шпион под стражей, продолжаются следственные действия.

В Черном море раздувает шторм, так что 12 кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма.

Однако четыре носителя "Калибров", в том числе один подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb