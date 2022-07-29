Украинская авиация нанесла 7 ударов по объектам оккупантов на Юге Украины
За день, 28 июля, на южном фронте украинская авиация нанесла 7 ударов по объектам оккупантов
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"Путем нанесения двух огневых ударов по скоплению врага в районе Брускинского нашими силами остановлено выдвижение вражеской ротной тактической группы для проведения контратаки в направлении Белогорки", - говорится в отчете.
Украинская авиация нанесла 7 ударов по объектам оккупантов. 4 раза пострадали опорные пункты РФ, трижды – сосредоточение вражеской силы и техники.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ убили 36 рашистов, уничтожили 3 танка, 3 гаубицы "Мста-Б", радиолокационную станцию "Зоопарк-1", 4 единицы бронированной и 7 – автомобильной техники.
В Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены 4 склада боеприпасов.
- 29 июля пара ударных вертолетов Ка-52 пыталась атаковать утраченную у себя Андреевку , расположенную в Херсонской области.
- По состоянию на ночь, с 28 на 29 июля, в Черном море маневрируют 2 надводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля.
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