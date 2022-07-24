Украинская авиация нанесла 6 ударов по скоплению оккупантов, техники и опорному пункту РФ на Юге
За день, 23 июля, украинская авиация нанесла 6 ударов по скоплениям живой силы, технике и опорному пункту РФ на южном фронте
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне сложная, динамичная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Признаков создания ударных группировок не выявлено", - говорится в отчете.
Через день, 23 июля, российский враг несколько раз атаковал позиции ВСУ. Ударный вертолет Ка-52 выполнял задание в районе Белогорки.
Ми-8 также потерпел неудачу в районе Новониколаевки. В обоих случаях без наших потерь.
"Нашей авиацией в течение боевого дня нанесено 6 ударов по враждебным скоплениям живой силы и техники, по опорному пункту. Окончательные данные еще разведываются. Подтверждены потери врага: 54 рашиста, 3 танка Т-62, 3 реактивные системы залпового огня "Град", "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника, а также уничтожен склад по боеприпасам и пункт боеснабжения в Херсонской области", - пишет ОК "Юг".
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