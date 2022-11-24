Украинская авиация нанесла 6 ударов по российским военным и их технике
За минувшие сутки, 23 ноября, авиация ВСУ нанесла 6 ударов по врагу. Ракетные войска и артиллерия поразили 4 района сосредоточения личного состава
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 24 ноября.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 2 позициям зенитных ракетных комплексов.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.
- Кстати, как сообщили в Генштабе, на Бахмутском и Авдеевском направлениях враг из танков и артиллерии обстрелял 16 населенных пунктов.
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