Украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов и приземлила вражеский дрон "Орлан", - Генштаб

Об этом сообщили в Facebook.

Стало известно, что в районе Донецка были ранены и уничтожены до 10 вооруженных оккупантов. Кроме того, уничтожены 2 единицы военной техники, а еще 3 - повреждены.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию", - говорится в сообщении.

В течение суток враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанес 16 авиационных ударов

"В течение суток российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых - по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил 8 БПЛА "Шахед-136", все они были сбиты. Кроме того, враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От артиллерийских обстрелов российскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди", - говорится в сообщении.

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Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления : признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На двух последних направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Семеновка и Железный Мост Черниговской области; Запселье и Великая Рыбица – Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочково, Чугуновка и Зарубинка на Харьковщине.

Купянское направление: зафиксировано огневое воздействие вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

Лиманское направление: враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.

Бахмутское направление: от огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

Авдеевское направление: под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Новопавловское направление: противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Времовке Донецкой области.

Запорожское направление: огневому воздействию врага подверглись Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное на Днепропетровщине.

Херсонское направление: от обстрелов из реактивных систем залпового огня пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона.

30 декабря российские захватчики обстреляли село Катериновка Харьковской области. В результате двое мирных жителей погибли, по меньшей мере столько же - ранены.

30 декабря советник мэра сообщил о завершении демонтажа драмтеатра, в Мариуполе больше не осталось построек, которые могут быть физическим доказательством преступлений россиян.

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