Украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов и приземлила вражеский дрон "Орлан", - Генштаб
Украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, в течение этих суток, сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10"
Об этом сообщили в Facebook.
Стало известно, что в районе Донецка были ранены и уничтожены до 10 вооруженных оккупантов. Кроме того, уничтожены 2 единицы военной техники, а еще 3 - повреждены.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию", - говорится в сообщении.
В течение суток враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанес 16 авиационных ударов
"В течение суток российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых - по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил 8 БПЛА "Шахед-136", все они были сбиты. Кроме того, враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От артиллерийских обстрелов российскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди", - говорится в сообщении.
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Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.
Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления : признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На двух последних направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Семеновка и Железный Мост Черниговской области; Запселье и Великая Рыбица – Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочково, Чугуновка и Зарубинка на Харьковщине.
Купянское направление: зафиксировано огневое воздействие вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
Лиманское направление: враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области.
Бахмутское направление: от огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
Авдеевское направление: под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Новопавловское направление: противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Времовке Донецкой области.
Запорожское направление: огневому воздействию врага подверглись Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное на Днепропетровщине.
Херсонское направление: от обстрелов из реактивных систем залпового огня пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона.
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