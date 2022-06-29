Украинская авиация нанесла 5 ударов по оккупантам на Юге
В районе админграницы Николаевской и Херсонской областей Украина нанесла 5 авиаударов по оккупантам
Оперативную информацию сообщает ОК "Юг".
Ситуация в Николаевской области
Вражеский беспилотник-разведчик "Орлан-10" нашим подразделением традиционно "освобожден от выполнения задач по назначению".
Ситуация в Херсонской области
Парой ударных вертолетов Ка-52 противника были атакованы окрестности Александровки. Потерь нет.
Украинская авиация
Наш авиационный потенциал применен 5 раз, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей. Наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и зенитно-ракетному комплексу "Стрела-10".
Потери России
Также, нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач уничтожены 22 рашиста, реактивная система залпового огня "Ураган", 3 единицы бронированной и 5 – другой автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.
Ситуация в Одесской области
В течение суток враг атаковал Одесщину ракетами, из которых одна была уничтожена, остальные - испытывали на крепость береговую линию юга региона. Обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт.
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