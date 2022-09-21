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Украинская авиация нанесла 32 удара по позициям РФ на оккупированных территориях

21 сентября, 2022 среда
19:58
война с Россией

С начала суток 21 сентября авиация ВСУ нанесла 32 удара по российским позициям на оккупированных территориях

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 32 удара по вражеским позициям. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пунктов, 10 позиций зенитных ракетных комплексов и одного склада с боеприпасами. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и 3 БпЛА врага", - говорится в отчете Генштаба.

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