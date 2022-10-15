Украинская авиация нанесла 30 ударов: поражены 7 позиций ЗРК россиян и 23 района сосредоточения оккупантов

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Агрессор продолжает сосредоточивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Для ведения воздушной разведки враг совершил более 60 вылетов БПЛА", - рассказали в ВСУ.

Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки России в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское и Опросное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Победа на Авдеевском направлении.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по россиянам 30 ударов. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ПВО сбили 6 БПЛА и один вертолет врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки, 14 октября, поразили 5 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.

Российский агрессор продолжает обстреливать территорию Украины, с начала суток, 15 октября, россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиа-ударов.

В России командиры всех уровней военно-морского флота приступили к агитационной работе, чтобы пригласить личный состав срочной службы на контрактовую.

На временно оккупированную часть Запорожской области прибыли новые мобилизованные россияне, одетые в гражданскую одежду.

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