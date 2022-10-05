Украинская авиация нанесла 2 удара по объектам в Каховском районе, где россияне разворачивали зенитно-ракетные комплексы
Сегодня, 5 октября, в Херсонской области украинская авиация нанесла удары по пунктам развертывания российских зенитно-ракетных комплексов
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение ночи выполнили более 190 огневых задач по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники. Авиацией наших воздушных сил нанесено 2 удара по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов в Каховском районе", - говорится в сообщении.
Подтверждено, что Россия потеряла 11 рашистов. ВСУ уничтожили миномет 120 калибра в Бериславском районе Херсонщины и беспилотный разведчик типа "Орлан-10" Николаевской области.
- Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.
- За 4 октября на южном фронте украинские защитники в рамках контрнаступления сумели пройти от 10 до 20 км вглубь оккупированных территорий.
- На недавно освобожденных территориях Херсонской области подразделения Сил обороны сейчас закрепляют позиции и проводят стабилизационные мероприятия.
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