Украинская авиация нанесла 16 ударов по россиянам на Юге. Ликвидировано 44 рашиста и ангар с техникой

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Вражеская авиация атаковала 6 раз в течение дня. В ответ нашей штурмовой и армейской авиацией нанесено 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага", - пишут в "Юге".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 130 огневых задач. Известно о 44 ликвидированных рашистах. Уничтожены вражеский танк, 2 миномета и 3 единицы автобронетехники.

В Бериславском районе наши ракетчики утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники. Зафиксирован результативный удар по понтонной переправе с вражеской военной техникой.

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