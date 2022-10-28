Украинская авиация нанесла 16 ударов по россиянам на Юге. Ликвидировано 44 рашиста и ангар с техникой
За сутки, 27 октября, на южном фронте украинская авиация нанесла 16 ударов по российским позициям
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Вражеская авиация атаковала 6 раз в течение дня. В ответ нашей штурмовой и армейской авиацией нанесено 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага", - пишут в "Юге".
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 130 огневых задач. Известно о 44 ликвидированных рашистах. Уничтожены вражеский танк, 2 миномета и 3 единицы автобронетехники.
В Бериславском районе наши ракетчики утилизировали 2 склада с боеприпасами и ангар со скоплением техники. Зафиксирован результативный удар по понтонной переправе с вражеской военной техникой.
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что за сутки, 27 октября, российские оккупанты не изменили свою дислокацию на их направлении.
- В Херсонской области украинские защитники уничтожили 2 базы российских оккупантов, а также 4 склада с боекомплектами.
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