Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 декабря.

Отмечается, что авиация сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.

Ранее сообщалось, что вражеские войска на временно оккупированной территории Луганщины, в частности в Троицком, размещают военную технику и обустраивают огневые позиции возле жилых домов.

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