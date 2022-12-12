Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения вражеских войск и техники
В течение 11 декабря авиация Украины 14 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, подобные 18 районов поразили ракетные и артиллерийские войска
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 декабря.
Отмечается, что авиация сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.
- Ранее сообщалось, что вражеские войска на временно оккупированной территории Луганщины, в частности в Троицком, размещают военную технику и обустраивают огневые позиции возле жилых домов.
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