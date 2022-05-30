Украинская авиация начала наносить огневые удары по позициям противника, - Командование Воздушных сил
30 мая ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков совершили до десяти авиационных налетов на вражеские позиции
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
"30 мая ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганщине и Херсонской областях. Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции", - говорится в сообщении.
В частности, нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе врага.
Кроме того, подразделениями зенитных ракетных войск в Донецкой области уничтожена авиационная ракета класса "воздух-земля" - Х-59МК, а в Одесской области - крылатая ракета Х-22, боевая часть которой - около тонны.
- По сообщению Генштаба ВСУ, 30 мая украинские военные выбили россиян из Николаевки на Херсонщине, вызвав панику среди оккупантов.
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