Украинская авиация на юге нанесла 24 точных удара по местам сосредоточения оккупантов
В этот день нашей авиацией нанесено 2️4 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям
Об этом сообщили в ОК "Юг", сообщая о текущей оперативной обстановке по состоянию на 31 августа.
Также отметили, что обстановка в этой операционной зоне остается сложной, но контролируется силами обороны.
"Враг продолжает ведение боевых действий без существенных изменений в составе и положении его подразделений. С целью обезопасить себя от действий наших подразделений, осуществляет дистанционное минирование подступов к своим рубежам. По Березнеговатской общине враг нанес авиационный удар паром вертолетов Ка-52. Без человеческих потерь. В течение дня враг нанес огневой удар с тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет", - отметили военные.
- Напомним, за день, 31 августа, украинские защитники уничтожили 9 складов с боеприпасами и 3 базы россиян на оккупированных территориях
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