Украинская авиация на юге нанесла 24 точных удара по местам сосредоточения оккупантов

Об этом сообщили в ОК "Юг", сообщая о текущей оперативной обстановке по состоянию на 31 августа.

Также отметили, что обстановка в этой операционной зоне остается сложной, но контролируется силами обороны.

"Враг продолжает ведение боевых действий без существенных изменений в составе и положении его подразделений. С целью обезопасить себя от действий наших подразделений, осуществляет дистанционное минирование подступов к своим рубежам. По Березнеговатской общине враг нанес авиационный удар паром вертолетов Ка-52. Без человеческих потерь. В течение дня враг нанес огневой удар с тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет", - отметили военные.

Напомним, за день, 31 августа, украинские защитники уничтожили 9 складов с боеприпасами и 3 базы россиян на оккупированных территориях