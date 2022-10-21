Об этом заявил в Media Center Ukraine спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

"Тактика и стратегия одна – поддержать наши войска, чтобы они продвигались вперед с наименьшими потерями. Несколько месяцев назад мы изменили тактику после получения американских ракет AGM-88 HARM – мощных, противрадиолокационных. Теперь наша авиация существенно "прореживает" ПВО противника, фактически ее уничтожает. Это позволяет тактической авиации наносить мощные авиаудары. Это делается ежедневно, 10-15 ударов по противнику", – сказал Игнат.

Сообщается, что работа украинской авиации является важной составляющей при поддержке пехоты. Активно украинские воины действуют на фронте во время наступательных действий в Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, ранее сообщалось , что предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T уже выполняет задачи на южном направлении.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине, а 21 октября стало известно о результатах испытаний.

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