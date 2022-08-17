Украинская авиация атаковала опорный пункт россиян и 4 района сосредоточения живой силы на Юге
За сутки, 16 августа, на Юге авиация ВСУ атаковала опорный пункт россиян и 4 района сосредоточения живой силы и техники
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинская авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт россиян и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ убили 15 рашистов, уничтожили 1 противотанковый ракетный комплекс, 6 единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники. Окончательные потери россиян за сутки, 16 августа, еще разведываются.
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