Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинская авиация атаковала очередной вражеский опорный пункт россиян и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ убили 15 рашистов, уничтожили 1 противотанковый ракетный комплекс, 6 единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники. Окончательные потери россиян за сутки, 16 августа, еще разведываются.

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