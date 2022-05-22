Украинская авиация 21 мая уничтожила по меньшей мере 12 единиц военной техники, среди них два "Солнцепека"

Об этом сообщили в отчете Воздушных сил ЗСУ.

"21 мая в очередной раз успешно отработала ударная авиация Воздушных Сил. Уничтожены по меньшей мере 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек", - говорится в отчете.

Украинская ПВО ликвидировала две крылатые ракеты, выпущенные из Черного моря. На восточном направлении сбит БПЛА "Орлан-10".

21 мая, украинская ПВО сбила российскую ракету вблизи города Немиров Винницкой области.

Россия ударила ракетой по украинским военным на Ровенщине

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