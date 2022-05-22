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Главная война с Россией Украинская авиация 21 мая уничтожила по меньшей мере 12 единиц военной техники, среди них два "Солнцепека"

Украинская авиация 21 мая уничтожила по меньшей мере 12 единиц военной техники, среди них два "Солнцепека"

22 мая, 2022 воскресенье
02:13
война с Россией ТОС-1А "Солнцепек"

За сутки 21 мая украинская авиация уничтожила не менее 12 единиц военной техники России

Об этом сообщили в отчете Воздушных сил ЗСУ.

"21 мая в очередной раз успешно отработала ударная авиация Воздушных Сил. Уничтожены по меньшей мере 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек", - говорится в отчете.

Украинская ПВО ликвидировала две крылатые ракеты, выпущенные из Черного моря. На восточном направлении сбит БПЛА "Орлан-10".

  • 21 мая, украинская ПВО сбила российскую ракету вблизи города Немиров Винницкой области.
  • Россия ударила ракетой по украинским военным на Ровенщине

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