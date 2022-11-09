Украинская авиация 11 раз ударила по ПВО и районам сосредоточения оккупантов на южном фронте

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг 4 раза атаковал наши позиции армейской авиацией, в ответ получил 11 наших ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники", - пишут в ОК "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. Известно о 55 убитых рашистах. Уничтожены 4 танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", самоходная гаубица "Акация", 2 миномета и 9 единиц автобронетехники.

Демилитаризовано 2 складов боеприпасов неподалеку от Снегиревки и Костромки. Остальные потери противника еще разведываются.

Во вторник, 8 ноября, в Херсонской области российский агрессор обстрелял деоккупированные населенные пункты Бериславского района.

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