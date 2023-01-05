Об этом говорится на официальной странице Aerotelegraph.

Издание отмечает, что этот год был очень тяжелым для авиации, ведь пандемия еще не закончилась, люди едва начали летать и здесь "Россия напала на Украину", а, следовательно, выросли расходы на путешествия и поднялись цены на авиатопливо:

"Пандемия, хоть и не закончилась, но больше не оказала сильного негативного влияния на спрос. Люди снова путешествовали и даже хотели многое успеть. А потом Россия напала на Украину. Работу авиакомпаний усложнили не только разнообразные закрытия воздушного пространства. Рост цены на керосин также поставило перед ними проблемы".

Поэтому Aerotelegraph в своем ежегодном рейтинге отобрал людей, которые смогли в это непростое время достичь значительных достижений в отрасли.

В их числе руководитель украинской авиакомпании SkyUp Дмитрий Сероухов.

"Вряд ли какая-то из авиакомпаний сталкивалась с таким вызовом. Украинская Sky Up, которая была основана только в 2018 году, на самом деле имела планы развития на 2022 год. Но из-за войны в Украине ничего не вышло. Однако Сероухову удалось сохранить авиакомпанию. Самолеты были перемещены, Sky Up получил лицензии в разных странах Европы. А сейчас она активно работает в качестве провайдера мокрого лизинга и чартера, а также выполняет гуманитарные миссии. Поэтому работники могут продолжать выполнять свою работу по крайней мере частично", - говорится в описании рейтинга.

Его конкурентами стали:

Грация Виттадини, технический директор Rolls-Royce;

Дэвид Калхун, генеральный директор компании Boeing;

Алексис фон Хоэнсброх, бывший руководитель авиакомпании Austrian Airlines, а теперь канадской Westjet;

Бернд Бауэр, глава авиакомпаний Edelweiss и Eurowings Discover;

Алетта фон Массенбах, управляющий директор аэропорта Берлин-Бранденбург;

Работники авиационной безопасности всех столкнувшихся с небывалой нагрузкой аэропортов.

Голосование проходит до 9 января. Сделать это, выбрав двух доминантов, можно по ссылке .

Напомним, в начале июля SkyUp начал сдавать самолеты в лизинг, а в середине открывать чартерные рейсы в Европе.

В начале ноября SkyUp стала партнером UNITED24.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb