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Украинская авиакомпания SkyUp стала номинантом престижной премии. Голосование длится до 9 января

5 января, 2023 четверг
17:27
Экономика

Руководитель авиакомпании SkyUp Дмитрий Сероухов стал номинантом престижной премии "Игрок года" от швейцарского отраслевого издания Aerotelegraph

Об этом говорится на официальной странице Aerotelegraph.

Издание отмечает, что этот год был очень тяжелым для авиации, ведь пандемия еще не закончилась, люди едва начали летать и здесь "Россия напала на Украину", а, следовательно, выросли расходы на путешествия и поднялись цены на авиатопливо:

"Пандемия, хоть и не закончилась, но больше не оказала сильного негативного влияния на спрос. Люди снова путешествовали и даже хотели многое успеть. А потом Россия напала на Украину. Работу авиакомпаний усложнили не только разнообразные закрытия воздушного пространства. Рост цены на керосин также поставило перед ними проблемы".

Поэтому Aerotelegraph в своем ежегодном рейтинге отобрал людей, которые смогли в это непростое время достичь значительных достижений в отрасли.

В их числе руководитель украинской авиакомпании SkyUp Дмитрий Сероухов.

"Вряд ли какая-то из авиакомпаний сталкивалась с таким вызовом. Украинская Sky Up, которая была основана только в 2018 году, на самом деле имела планы развития на 2022 год. Но из-за войны в Украине ничего не вышло. Однако Сероухову удалось сохранить авиакомпанию. Самолеты были перемещены, Sky Up получил лицензии в разных странах Европы. А сейчас она активно работает в качестве провайдера мокрого лизинга и чартера, а также выполняет гуманитарные миссии. Поэтому работники могут продолжать выполнять свою работу по крайней мере частично", - говорится в описании рейтинга.

Его конкурентами стали:

  • Грация Виттадини, технический директор Rolls-Royce;
  • Дэвид Калхун, генеральный директор компании Boeing;
  • Алексис фон Хоэнсброх, бывший руководитель авиакомпании Austrian Airlines, а теперь канадской Westjet;
  • Бернд Бауэр, глава авиакомпаний Edelweiss и Eurowings Discover;
  • Алетта фон Массенбах, управляющий директор аэропорта Берлин-Бранденбург;
  • Работники авиационной безопасности всех столкнувшихся с небывалой нагрузкой аэропортов.

Голосование проходит до 9 января. Сделать это, выбрав двух доминантов, можно по ссылке .

  • Напомним, в начале июля SkyUp начал сдавать самолеты в лизинг, а в середине открывать чартерные рейсы в Европе.
  • В начале ноября SkyUp стала партнером UNITED24.

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