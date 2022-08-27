Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Станция Sky-Stream в Турции покрывает линейное техническое обслуживание самолетов Boeing 737-600/700/800/900.

Команду, ныне работающую на станции в Анталии, составляет персонал и технические специалисты (инженеры) – всего 41 сотрудник.

"Возможность для наших технических специалистов продолжать работать в условиях войны является необходимым требованием для поддержания необходимого опыта и их свидетельств по техническому обслуживанию воздушных судов, а также шансом для нас сохранить профессиональный потенциал страны для возрождения украинской авиаотрасли после нашей победы", - прокомментировал Дмитрий Сероухов. , генеральный директор SkyUp.

Сообщается, что организация по техническому обслуживанию Sky-Stream была зарегистрирована еще в марте 2021 года. Изначально планировалось развивать это направление работы авиакомпании в Украине. Необходимый для начала деятельности сертификат был получен 16 февраля 2022 г., и на момент российского вторжения была обустроена и подготовлена станция по техническому обслуживанию в аэропорту Борисполь. Однако полномасштабная война заставила искать возможности для работы за границей.

В настоящее время станция в Анталии обслуживает три самолета SkyUp. К концу августа к ним прибавится еще один, а осенью – еще два самолета. Согласно договоренностям, станция будет работать до октября включительно.

На осенне-зимний период планируется открытие еще нескольких линейных станций по техническому обслуживанию в других странах.

Отметим, что SkyUp удалось найти работу в Европе около 10 своих самолетов, а этой осенью перевозчик планирует открыть в ЕС собственную авиакомпанию.

Также недавно авиакомпания пополнила флот еще одним самолетом. Среднемагистральный Boeing 737-800 на 189 пассажиров получит регистрационный номер UR – SQM "Майк". Новое воздушное судно 2011 года выпуска. Это уже 12 самолет авиакомпании. С осени он будет летать на международных рейсах в Европе и, как только появится такая возможность – в Украине.

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