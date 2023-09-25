Украинская авиакомпания SkyUp будет работать на рынке США

Об этом информирует пресс-служба.

"Важная цель для международного развития бренда достигнута. Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю признательность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах", - комментирует генеральный директор Дмитрий Серо.

SkyUp Airlines получила сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129, в США могут летать четыре самолета Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.

Авиакомпания прошла сертификацию по трем критериям: разрешение на осуществление хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США (DOT approval), соответствие требованиям безопасности (TSA) и спецификацию операции Part129 (FAA).

Планируется развивать направления ACMI услуг и чартерных рейсов на новом рынке.