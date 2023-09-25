Украинская авиакомпания SkyUp будет работать на рынке США
Авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на полеты на территории Соединенных Штатов Америки
Об этом информирует пресс-служба.
"Важная цель для международного развития бренда достигнута. Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю признательность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах", - комментирует генеральный директор Дмитрий Серо.
SkyUp Airlines получила сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129, в США могут летать четыре самолета Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.
Авиакомпания прошла сертификацию по трем критериям: разрешение на осуществление хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США (DOT approval), соответствие требованиям безопасности (TSA) и спецификацию операции Part129 (FAA).
Планируется развивать направления ACMI услуг и чартерных рейсов на новом рынке.
- 6 мая SkyUp MT получила необходимые для выполнения рейсов в ЕС сертификаты и лицензии и зарегистрировала свой офис на Мальте, что позволит открыть регулярные рейсы из Европы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.56 Покупка 37.56Продажа 38.28
- EUR Покупка 40.35Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное