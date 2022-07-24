Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

В субботу, 23 июля, вблизи Лисичанска украинские артиллеристы накрыли огнем отряд ОМОНа, который только что прибыл на ротацию с Сахалина. Погибли не менее 12 российских силовиков, большое количество раненых.

В субботу в Кадиевке украинские военные разрушили помещение, где находилась живая сила врага. Потери уточняют.

Между тем враг усилил давление в Верхнекаменском районе, но ВСУ заставили противника отступить ценой потерь личного состава российской армии.

Добавим, россияне 22 июля обстреляли Луганскую область из авиации, артиллерии и минометов.

В Луганской области россияне не дают передвигаться по оккупированной территории без пропусков.