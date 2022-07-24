Украинская артиллерия уничтожила под Лисичанском отряд омоновцев с Сахалина
В то же время в Кадиевке, еще одном городе в Луганской области, ВСУ разрушили казарму, где находились российские военные
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
В субботу, 23 июля, вблизи Лисичанска украинские артиллеристы накрыли огнем отряд ОМОНа, который только что прибыл на ротацию с Сахалина. Погибли не менее 12 российских силовиков, большое количество раненых.
В субботу в Кадиевке украинские военные разрушили помещение, где находилась живая сила врага. Потери уточняют.
Между тем враг усилил давление в Верхнекаменском районе, но ВСУ заставили противника отступить ценой потерь личного состава российской армии.
- Добавим, россияне 22 июля обстреляли Луганскую область из авиации, артиллерии и минометов.
- В Луганской области россияне не дают передвигаться по оккупированной территории без пропусков.
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