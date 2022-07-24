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Украинская артиллерия уничтожила под Лисичанском отряд омоновцев с Сахалина

24 июля, 2022 воскресенье
08:39
Военные новости

В то же время в Кадиевке, еще одном городе в Луганской области, ВСУ разрушили казарму, где находились российские военные

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

В субботу, 23 июля, вблизи Лисичанска украинские артиллеристы накрыли огнем отряд ОМОНа, который только что прибыл на ротацию с Сахалина. Погибли не менее 12 российских силовиков, большое количество раненых.

В субботу в Кадиевке украинские военные разрушили помещение, где находилась живая сила врага. Потери уточняют.

Между тем враг усилил давление в Верхнекаменском районе, но ВСУ заставили противника отступить ценой потерь личного состава российской армии.

  • Добавим, россияне 22 июля обстреляли Луганскую область из авиации, артиллерии и минометов.
  • В Луганской области россияне не дают передвигаться по оккупированной территории без пропусков.

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