Украинская артиллерия уничтожила 5 российских "Градов"

Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook.



"Артиллерия воинской части ОК "Север" уничтожила пять вражеских БМ-21 "Градов" и транспортно-заряжающих машин", - говорится в сообщении.



Военные выложили видео ликвидации техники.

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