Украинская артиллерия уничтожила 5 российских "Градов"
Вооруженные силы Украины уничтожили пять вражеских БМ-21 "Градов" и транспортно-заряжающих машин
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook.
"Артиллерия воинской части ОК "Север" уничтожила пять вражеских БМ-21 "Градов" и транспортно-заряжающих машин", - говорится в сообщении.
Военные выложили видео ликвидации техники.
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