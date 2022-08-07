Украинская артиллерия уничтожила 4 ЗРК С-300 и 1 "Панцирь-С1" россиян на Юге Украины
На Юге Украины в субботу, 6 августа, артиллерия ВСУ нанесла российским оккупантам существенные потери
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Украинской штурмовой авиацией с добавлением тактического бомбардировщика, истребителей и вертолетов в течение боевого дня нанесено 9 ударов по 3 опорным пунктам, по 4 скоплениям врага, вооружения и техники, по 1 составу боеприпасов и радиолокационной станции", - пишут в "Юг".
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач, в том числе и по силам ПВО оккупантов. Уничтожены 4 зенитно-ракетных системы С-300 и ЗРК "Панцирь-С1", 122-х мм гаубицы, вражеский беспилотник-разведчик, бронированная и автомобильная техника.
Также демилитаризован 1 полевой склад боеприпасов.
Российская армия потеряла 6 августа 72 рашиста.
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