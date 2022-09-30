Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны продолжали выполнять огневые задачи по районам сосредоточения живой силы и вооружения врага, по вражеским позициям вдоль линии столкновения войск и держать огневой контроль над транспортно-логистическими объектами противника на оккупированных территориях", -.

По подтвержденным данным, с начала суток, 30 сентября, ВСУ сократили российскую армию на 13 рашистов. Остальные потери еще разведываются.

По состоянию на 30 сентября ВСУ не дают российской армии провести ранее анонсированные наступательные действия на южном фронте.

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