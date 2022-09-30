Украинская артиллерия удерживает огневой контроль над транспортно-логистическими объектами оккупированного Юга. Убиты 13 рашистов
Транспортно-логистические объекты на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской области удерживаются под огневым контролем ВСУ
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны продолжали выполнять огневые задачи по районам сосредоточения живой силы и вооружения врага, по вражеским позициям вдоль линии столкновения войск и держать огневой контроль над транспортно-логистическими объектами противника на оккупированных территориях", -.
По подтвержденным данным, с начала суток, 30 сентября, ВСУ сократили российскую армию на 13 рашистов. Остальные потери еще разведываются.
- По состоянию на 30 сентября ВСУ не дают российской армии провести ранее анонсированные наступательные действия на южном фронте.
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