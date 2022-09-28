Украинская артиллерия ударила по районам сосредоточения вооружения и техники россиян в Херсоне
В Херсоне районы сосредоточения российской техники и вооружения пострадали от украинской артиллерии
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
С начала суток, 28 сентября, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 144 огневых задач. Впечатлены районы сосредоточения вооружения и техники в Херсоне.
Уничтожен российский склад боеприпасов в Новоалександровской общине Херсонской области
Убиты 4 рашиста, уничтожен 1 военный автомобиль. Остальные потери врага еще разведываются.
- На 28 сентября на южном фронте ведут позиционные бои, а ВСУ пытаются улучшить свое положение и закрепиться на новых позициях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.85
Покупка 40.85Продажа 41.76
-
EUR
Покупка 39.05Продажа 40.2
- Актуальное
- Важное