Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

С начала суток, 28 сентября, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 144 огневых задач. Впечатлены районы сосредоточения вооружения и техники в Херсоне.

Уничтожен российский склад боеприпасов в Новоалександровской общине Херсонской области

Убиты 4 рашиста, уничтожен 1 военный автомобиль. Остальные потери врага еще разведываются.





На 28 сентября на южном фронте ведут позиционные бои, а ВСУ пытаются улучшить свое положение и закрепиться на новых позициях.

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