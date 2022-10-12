Украинская артиллерия ударила по пункту управления и узлу связи в Херсонской области
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ударили по пункту управления и узлу связи в районе Суханового в Херсонской области
Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в facebook.
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожены 23 рашиста, грузовой и бронированный автомобиль, ударный БпЛА типа "Шахед", состав боеприпасов неподалеку от Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно повреждены 2 самоходные артиллерийские установки Гвоздика и БТР, - пишут в Юге.
Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов в Бериславщине и Николаевском районе.
- Утром, 11 октября, во время массированного ракетного обстрела по территории Украины россияне пытались наступать на южном фронте, однако понесли потери и отступили.
- 12 октября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ВСУ деоккупировали 5 населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.
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