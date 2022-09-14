Украинская артиллерия ударила по Каховскому мосту и понтонной переправе в Херсоне
В Херсонской области украинская артиллерия ударила по Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского в Херсоне
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи. Страдают колонны российской техники, Каховский мост и понтонная переправа в районе Антоновского.
Поражены скопления вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в склад боеприпасов.
- В ночь с 13 на 14 сентября украинские защитники на южном фронте убили 27 российских военных.
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