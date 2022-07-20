Украинская артиллерия поразила несколько командных пунктов, станции управления и логистические базы РФ на Юге
За сутки, 19 июля, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневые поражения по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения РФ на Юге Украины
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Вечером наши штурмовики парно ударили по вражескому танковому взводу в районе Лозового, а бомбардировщик опорожнил опорный пункт противника неподалеку. Результаты поражений разведываются. Во время выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, нанесено поражение по нескольким командным пунктам, станциям врага", - говорится в отчете.
По скоплению врага, его составам и технике также отработала пара штурмовиков и бомбардировщик ВСУ. Была повреждена батарея РСЗО "Град" в районе Давыдова Брода и Терновых Под.
За сутки, 19 июля, Россия потеряла 41 оккупанта, 1 самолет Су-35, 1 беспилотный разведчик, 3 единицы РСЗО "Град", 3 гаубицы "Мста-Б" и 1 "Гвоздику", 1 автомобиль связи и 2 обычных. Также уничтожен еще 1 полевой артиллерийский состав в Брускинском районе.
- На южном направлении фронта у русских войск отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.
- Вечером 19 июля от российского удара в Одесскую область пострадал склад.
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