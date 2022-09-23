Украинская артиллерия поразила командные пункты россиян в Геническом и Каховском районах
В Херсонской области украинская артиллерия ударила по командным пунктам россиян, которые базировались в Геническом и Каховском районах
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинская авиация нанесла 7 ударов по средствам ПВО и районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 99 огневых задач. Есть поражение двух командных пунктов противника в Геническом и Каховском районах.
"Продолжается упорный огневой контроль по прекращению враждебной активности на Каховском мосту", - добавляют в "Юге".
За ночь было убито 9 рашистов, уничтожено 2 буксированных миномета 120 калибра. Остальные потери – устанавливаются и разведываются.
- 23 сентября в оперативном командовании "Юг" отметили, что Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру и пытается вернуть утраченные территории на южном направлении фронта.
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