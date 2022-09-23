Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинская авиация нанесла 7 ударов по средствам ПВО и районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 99 огневых задач. Есть поражение двух командных пунктов противника в Геническом и Каховском районах.

"Продолжается упорный огневой контроль по прекращению враждебной активности на Каховском мосту", - добавляют в "Юге".

За ночь было убито 9 рашистов, уничтожено 2 буксированных миномета 120 калибра. Остальные потери – устанавливаются и разведываются.

23 сентября в оперативном командовании "Юг" отметили, что Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру и пытается вернуть утраченные территории на южном направлении фронта.