Украинская артиллерия обстреляла паромную переправу недалеко от Херсона
Артиллерия ВСУ ударила по паромной переправе вблизи села Львове в Херсонской области
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли результативные удары по паромной переправе вблизи села Львове и по двум районам сосредоточения сил и средств противника.
В то же время россияне бьют по мирным населенным пунктам.
"Ночью обстрелам подверглось село Зеленый Гай в Николаевском районе, в результате чего произошло возгорание трех жилых домов. Предварительно без пострадавших. Также атакована Первомайская громада. Есть разрушение хозяйственных построек. Пострадавших нет.
В результате обстрелов Широковской громады попали по открытым территориям и ранее разрушенным зданиям. Пострадавших нет", – сообщили в ОК.
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на утро 2 сентября на линии фронта продолжаются позиционные бои, а украинские силы сумели остановить логистику россиян.
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