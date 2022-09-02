Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли результативные удары по паромной переправе вблизи села Львове и по двум районам сосредоточения сил и средств противника.

В то же время россияне бьют по мирным населенным пунктам.

"Ночью обстрелам подверглось село Зеленый Гай в Николаевском районе, в результате чего произошло возгорание трех жилых домов. Предварительно без пострадавших. Также атакована Первомайская громада. Есть разрушение хозяйственных построек. Пострадавших нет.

В результате обстрелов Широковской громады попали по открытым территориям и ранее разрушенным зданиям. Пострадавших нет", – сообщили в ОК.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на утро 2 сентября на линии фронта продолжаются позиционные бои, а украинские силы сумели остановить логистику россиян.

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