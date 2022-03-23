Украинская артиллерия не дала россиянам закрепиться в Чернобаевке, поэтому они вынуждены использовать аэродромы оккупированного Крыма, - аналитик
Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал, что контроль над Николаевщиной позволил украинской артиллерии уничтожать российских оккупантов в Чернобаевке
Он сделал это в эфире Еспресо.TV.
"Если бы наш противник закрепился в Чернобаевке, то Россия могла бы использовать армейскую авиацию не с оккупированного Крыма, а с аэродрома под Херсоном. Оборонять Николаевщину было бы гораздо труднее. Фактически, это получилась такая синергия: наши артиллеристы не дали закрепиться в Чернобаевке и заставляют российских оккупантов перебазировать свои вертолеты - это облегчило оборону Николаевщины", - отметил Белесков.
Аналитик подчеркнул, что в результате значительных потерь в Чернобаевке российские орки вынуждены переводить свои вертолеты в оккупированный Крым.
"В комплексе это позволило удержать Николаевскую область и убедить оккупантов в бесперспективности всех попыток, поскольку есть возможности артиллерии быстро совершить подскок и отработать по Чернобаевке. Там, кстати, находился ряд штабов армии РФ, поэтому и погиб командующий 8-й общевоенной армией генерал" -лейтенант. Благодаря контролю над Николаевщиной могла работать наша артиллерия, благодаря чему удалось заставить россиян уйти с этого аэродрома, который, мягко говоря, оккупантам очень дорого стоил", - отметил Николай Белесков.
- Напомним, по информации от Генштаба ВСУ, оккупанты активно применяют ракеты и авиацию , в Беларуси военная техника РБ и РФ перемещается к украинской границе, а небезразличные белорусы частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью.
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