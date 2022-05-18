Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Продолжаются обстрелы наших позиций по минометам и ствольной артиллерии. В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в течение суток нанесено 110 поражений позиций противника", - говорится в отчете ОК "Юг".

Потери россиян в Николаевской и Херсонской областях: 130 оккупантов, 26 единиц техники и 2 вражеских склада боеприпасов - в районе Пятихатки и Степановки.

"26 единиц техники, среди которых авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка, 3 модернизированных танка Т-72Б3, 10 единиц бронированной и 12 – автомобильной техники", - сообщили в "Юге".

Россия разместила в Черном море корабельную группировку, готовую к нанесению ракетных ударов по меньшей мере тридцатью крылатыми ракетами.

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