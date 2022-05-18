English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украинская артиллерия и авиация поразила 110 позиций РФ на Юге, уничтожены два склада боеприпасов

Украинская артиллерия и авиация поразила 110 позиций РФ на Юге, уничтожены два склада боеприпасов

18 мая, 2022 среда
03:23
война с Россией

За сутки 17 мая на Юге Украины ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией поражено 110 позиций РФ

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Продолжаются обстрелы наших позиций по минометам и ствольной артиллерии. В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в течение суток нанесено 110 поражений позиций противника", - говорится в отчете ОК "Юг".

Потери россиян в Николаевской и Херсонской областях: 130 оккупантов, 26 единиц техники и 2 вражеских склада боеприпасов - в районе Пятихатки и Степановки.

"26 единиц техники, среди которых авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка, 3 модернизированных танка Т-72Б3, 10 единиц бронированной и 12 – автомобильной техники", - сообщили в "Юге".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
русская агрессия
Юг
Николаевская область
война
потери России
Читайте также:
16 мая, 2022 понедельник
Саммит ОДКБ продемонстрировал изоляцию Путина, - The New York Times
17 мая, 2022 вторник
Российские войска нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине, есть погибшие
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 мая, 2022 пятница
Китай пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной, - юрист Загребельская
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.43
    Покупка 31.43
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.66
    Продажа 33.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
18 мая
03:46
Orion
NASA отправит на Луну непилотируемый корабль Orion, полет планируется в августе
03:10
Россия готова выпустить как минимум 30 крылатых ракет по Украине с моря, - ОК "Юг"
02:53
В Украине создали VR-музей памяти войны: можно увидеть Бучу, Ирпень, Бородянку и другие ужасы Киевщины после оккупантов
02:39
Оккупанты запустили Бердянск: в городе нашествие гусениц и комаров, загрязненное море и ужасные продукты из РФ
02:10
 Samsung Galaxy S20 Ultra
В США объявили рейтинг топ-15 лучших смартфонов
01:42
Жители Белгорода снова жалуются на "хлопки"
01:21
На Запорожье Россия взяла в заложники 280 украинцев
01:12
У российской армии становится гораздо меньше "глаз", - военный эксперт Згурец о беспилотниках
01:06
Лунин определился со своим будущим в "Реале"
00:50
Лидеры ЕС обеспокоены тем, что будет, когда Украина победит Россию, - Politico
00:34
РФ 17 мая потеряла на Востоке 110 оккупантов, 6 БМП, 3 артиллерийские системы и 2 БпЛА
00:19
В Мелитополе действуют украинские партизаны. Ликвидировали российских военных высокого ранга, - Запорожская ОВА
00:16
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 мая
00:16
Зеленский отметил госнаградами 165 военных ВСУ и присвоил троим бойцам звание "Герой Украины"
2022, вторник
17 мая
23:56
Эвакуация украинских военных из Азовстали продолжается, - Зеленский
23:50
Украина - Эмполи
Сборная Украины уверенно победила итальянский "Эмполи" в товарищеском матче
23:40
Тысячи украинцев находятся в лагерях РФ, которые создали по образцу нацистских, - Зеленский
23:34
Вопросы курдов, снятие санкций и доступ к западному оружию. В Турции озвучили условия отказа от вето на расширение НАТО
23:10
Молдова
В Молдове после войны планируется обсудить целесообразность пребывания в СНГ
23:03
17 мая защитники украинского неба уничтожили 15 воздушных целей врага
22:50
уничтоженая техника окупантов
Защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили около 20 единиц техники и 10 БпЛА
22:50
Аналитика
Сергей Згурец
Кремль чистит свой генералитет. Колонка Сергея Згурца
22:49
Йенс Столтенберг
Столтенбергу 18 мая передадут заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
22:30
на фото: виступление Зеленского на Каннском кино-фестивале
Зеленский процитировал Чаплина в видеообращении к участникам Каннского фестиваля
22:26
В Харькове 18 мая откроют ЦНАПы, - Терехов
22:15
США запускают программу по сбору доказательств военных преступлений в Украине
22:14
Алексей Резников
Резников рассказал министрам ЕС о численности российской группировки в Украине
22:09
США планируют блокировать для РФ возможность выплат по госдолгу, это должно ускорить дефолт, - Bloomberg
21:48
Алексей Резников
Не дать России затянуть конфликт. Алексей Резников настаивает, что в этом заинтересованы и Украина, и ее партнеры
21:47
До введения эмбарго США предлагают специальную пошлину на нефть из РФ, которая сдержит рост цен и обогащение России, - WSJ
21:38
Денис Шмигаль
Германия предоставит Украине 150 млн евро кредита, они пойдут на выплаты людям и восстановление
21:19
В Евросоюзе считают, что восстановление Украины можно финансировать только в обмен на реформы, - Sueddeutsche Zeitung
21:12
Юлия Свириденко
Правительство прекращает регулирование цен на горючее: названа ориентировочная предельная стоимость литра бензина и дизеля
20:57
Эксклюзив
Россияне хотят перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, - боец ВСУ Шакун
20:57
"На месте, с оружием в руках". Андрей Белецкий рассказал о гарнизоне на Азовстали
20:56
Дмитрий Песков
Россия отрицает причастность к объявлению в оккупированной Южной Осетии псевдорефендума о присоединении к РФ
20:45
Вживую
Сборная Украины – Эмполи (Италия). LIVE студия перед благотворительным матчем Stop War
20:42
"Томаты мы будем в России теперь есть чаще". Российский чиновник рассказал, как будут "развивать" Херсонщину
20:34
В Мариуполе из-за проблем с водой может распространиться холера, - ВОЗ
20:22
Россияне скрывают количество жертв в Мариупольском драмтеатре, - мэр города
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV