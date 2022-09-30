Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Нанесли удар по командному пункту в Бериславском районе, по шести районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Херсоне, Дарьевке и Новой Кардашинке. Дважды атакована колонна военной техники в Новой Каховке", - сообщают в ОК.

За сутки, 29 сентября, убили 43 рашиста. Уничтожены 4 танка, 4 крупнокалиберных гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 2 самоходных орудия "Гиацинт-С", 2 РСЗО "Град", миномет 120-го калибра.

Ликвидировано 5 единиц автобронетехники и один вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10".

Уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе.