Украинская артиллерия дважды обстреляла колонну военной техники в Новой Каховке
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили в сутки, 29 сентября, 276 огневых задач на южном фронте
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Нанесли удар по командному пункту в Бериславском районе, по шести районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Херсоне, Дарьевке и Новой Кардашинке. Дважды атакована колонна военной техники в Новой Каховке", - сообщают в ОК.
За сутки, 29 сентября, убили 43 рашиста. Уничтожены 4 танка, 4 крупнокалиберных гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 2 самоходных орудия "Гиацинт-С", 2 РСЗО "Град", миномет 120-го калибра.
Ликвидировано 5 единиц автобронетехники и один вражеский беспилотный разведчик "Орлан-10".
Уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе.
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