Украинская армия завершает подготовку к контрнаступлению, но Abrams в нем на этот раз не будет, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что обещанные от Соединенных Штатов Америки танки Abrams не будут участвовать в нынешнем контрнаступлении, ведь украинские бойцы на учебе
Об этом заявил во время пресс-конференции министр обороны Алексей Резников .
"Подготовка (к контрнаступлению, - ред.) завершается. Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопросы по Генеральному штабу, по командованию. Как только будет божья воля, погода и решение командиров - мы это сделаем", - сообщил руководитель оборонного сектора.
Министр обороны подчеркнул, что украинские защитники еще должны овладеть новой военной техникой, которую предоставили союзники.
"Кроме оружия и техники еще предстоит ее освоение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части "бронированного кулака". Я вам напомню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2, Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", - добавил глава военного ведомства.
"Танки Abrams в этом контрнаступлении принять участие не успеют, но наши экипажи уже поехали на обучение. Но, кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа – БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, и CV 90 из Швеции будут. Там завершаются еще курсы подготовительные", - сказал министр.
Резников отметил, что у Украины уже есть современная бронетехника, в частности танки Leopard 2 и Challenger 2, а также бронемашины разного типа. Обещанные танки Leopard 1 и Abrams будут позже.
"Мы можем абсолютно четко зафиксировать, что у нас на вооружении есть тяжелая артиллерия 155 мм, HIMARS, бронетехника почти всех основных известных типов и марок, создана танковая коалиция, на боевом дежурстве стоят Patriot, хотя в свое время это вызвало истерику у орков, когда они кричали, что Patriot в Польше – это уже переход красных линий Западом", - резюмировал руководитель Министерства.
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