Украинская армия возобновила контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаева и Херсона, - Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в "Фейсбуке".



"Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.



В целом на Южнобужском направлении враг не вел активных боевых действий, однако наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.



Россия продолжает наступление на Востоке, стремясь составлять полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с временно оккупированным украинским Крымом.



В то же время враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы.



В отдельных направлениях захватчики перегруппируют войска и пополняют запасы, чтобы улучшить свое тактическое положение.



За прошедшие сутки продолжились обстрелы Харькова, враг осуществлял разведку позиций ВСУ. Продолжались артиллерийские и минометные обстрелы севернее города Изюм.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.



"На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск", - отметил Генштаб.



Противник безуспешно пытается вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.



На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины.



"В районе города Мариуполь основные усилия рашисты сосредоточивают на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации, противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода", - пишет Генштаб.



При этом украинские разведчики продолжают фиксировать отказ российских военных от участия в боевых действиях в Украине – не хотят быть пушечным мясом.



"По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, после отведения в район восстановления, из-за значительных потерь личного состава, отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Указанные военнослужащие находятся в районе вблизи украинско-российской границы и ждут перемещения в российскую федерацию", – указал Генштаб.



Украинские ВСУ отмечают также низкое морально-психологическое состояние, а также существенные проблемы с вооружением и средствами защиты у подразделений боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в Сватовском районе Луганской области и укомплектованы местными населенными пунктами. пунктов. Они не готовы к выполнению задач.



За сутки 4 мая подразделения противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 9 воздушных целей: 4 БпЛА (2 из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и 3 крылатые ракеты противника. Также поражены 2 самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется.



На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 11 атак врага, уничтожены 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники врага.

Напомним, российские ракетные удары по инфраструктуре Украины не препятствуют поставке Западом вооружения.

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