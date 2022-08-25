Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга.

Для полной интеграции в систему вооружений НАТО вооруженным силам понадобится минимум три года.

"Не исключено, что через годы они все еще могут использовать сами производящие системы и боеприпасы. Однако я скажу, что, согласно моим ожиданиям, в сроки, о которых мы здесь говорим, Украина постепенно перейдет на вооружение стандартов Альянса", - заметил он.

По словам Каля, за последние месяцы более 50 стран предоставили Украине военную помощь.

"В идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем количестве систем, которые проще поддерживать и обслуживать", - добавил замглавы минобороны США.

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