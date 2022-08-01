"Украинская армия самая сильная в мире": в перехваченном СБУ разговоре оккупант пожаловался маме на большие потери личного состава
Оккупанты признают силу украинской армии и восхищаются ее бесстрашием
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехваченный СБУ.
"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже русских не боятся, с*ка, никого…. Это так и есть, реально…" – рассказывает матери мобилизованный в ряды рашистов житель временно оккупированного Донецка.
На возражение женщины, насмотревшейся на пропаганду, просто спрашивает: "Ты потери вообще видела, какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".
Мол, россияне, если и продвигаются, то за счет огромных потерь: "А даже если продвигается наша армия, то с очень большими потерями. Х**рят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там в***али . Батальоны ложатся..."
"Наши воины "кладут" врага "целыми батальонами" и делают это на "раз-два". Так что враг деморализован и способен наступать только ценой безумных потерь", - заключают в СБУ.
- Напомним, СБУ показала видео точной работы Центра спецопераций по оккупантам
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