Украинская армия потеряла контроль над переправой в Херсон
Российские военные преодолели оборону города Херсон, Украина потеряла контроль над переправой в город
Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.
"Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон", - говорится в сообщении.
В администрации сообщили, что враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города.
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