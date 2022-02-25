Украинская армия потеряла контроль над переправой в Херсон

Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.



"Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев на подступах к Херсону, несмотря на отчаянные усилия украинской армии, к сожалению, потерян контроль над переправой в Херсон", - говорится в сообщении.



В администрации сообщили, что враг значительными силами и с большими потерями преодолел оборону города.

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