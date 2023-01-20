"Украинская армия получит больше оружия и боеприпасов": Резников об итогах восьмого "Рамштайна"

Соответствующее заявление он сделал в Twitter .

"Восьмая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайне закончилась. Это была замечательная встреча друзей. Свободный мир стоит с Украиной и аплодирует мужественным украинским воинам и нашему мужественному народу. Украинская армия получит больше оружия и боеприпасов. Мы победим. Зло будет побеждено", – отметил министр обороны Украины.

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира".

На встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил , что в настоящее время нет "единого подхода к вопросу предоставления танков Leopard".

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