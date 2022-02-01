Украинская армия получила бы дополнительные 30 млрд грн от перенаправления военного сбора в спецфонд госбюджета, - эксперт
Финансирование армии увеличилось бы дополнительно на 30 млрд грн, если бы парламентарии приняли изменения в законодательство о перенаправлении поступлений от военного сбора из общего фонда госбюджета в спецфонд. Сейчас эти средства тратятся не только на военные цели
Об этом политический и экономический эксперт Игорь Чаленко сообщил во время программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" в эфире "Еспресо.TV".
"Военный сбор сейчас направляется в общий фонд госбюдежта, из которого финансируется и строительство дорог, и разные инфраструктурные проекты. Это нечестно по отношению к украинскому народу: с нас снимают эти 1,5% дохода именно как военный сбор, а направляют их не по целевому назначению", - сказал он.
Законодательно урегулировать этот вопрос и направлять поступления от военного сбора в специальный целевой фонд, полностью использовавшийся для военных нужд, предложила фракция "Голос".
"Сейчас на армию идет более 130 млрд грн, а перенаправив, получили бы 160 млрд грн. Целый ряд вопросов можно было бы закрыть", - подчеркнул Чаленко.
Напомним, Верховная Рада ввела 1,5% сбор из фонда оплаты труда в качестве военного сбора в августе 2014 года. Тогда решение позиционировалось как временное.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное