Украинская армия получила бы дополнительные 30 млрд грн от перенаправления военного сбора в спецфонд госбюджета, - эксперт

Об этом политический и экономический эксперт Игорь Чаленко сообщил во время программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" в эфире "Еспресо.TV".



"Военный сбор сейчас направляется в общий фонд госбюдежта, из которого финансируется и строительство дорог, и разные инфраструктурные проекты. Это нечестно по отношению к украинскому народу: с нас снимают эти 1,5% дохода именно как военный сбор, а направляют их не по целевому назначению", - сказал он.



Законодательно урегулировать этот вопрос и направлять поступления от военного сбора в специальный целевой фонд, полностью использовавшийся для военных нужд, предложила фракция "Голос".



"Сейчас на армию идет более 130 млрд грн, а перенаправив, получили бы 160 млрд грн. Целый ряд вопросов можно было бы закрыть", - подчеркнул Чаленко.



Напомним, Верховная Рада ввела 1,5% сбор из фонда оплаты труда в качестве военного сбора в августе 2014 года. Тогда решение позиционировалось как временное.