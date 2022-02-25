Украинская армия отразила прорыв оккупантов под Черниговом

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск", - говорится в сообщении.



Залужный отмечает, что вражеская техника отступила в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.



"Увлечены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян. Смерть врагам!" - написал главнокомандующий.



Напомним, ВСУ предупреждают о возможном вход оккупанта в окрестности Ворзеля.

































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