Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"России нужно не только захватить определенную территорию. У них комплекс задач, которые пытаются решить. На Юге им нужно обеспечить сухопутный коридор в Молдову. Отрезать Украину от моря и обеспечить поставки воды в Крым. Для этого они блокируют Херсонскую область, где находится Северокрымский канал и вода поставляется из Днепра в Крым.Таким образом, когда украинская армия начинает оттеснять их с южных рубежей, для них это более болезненное поражение, чем захват Донбасса, на котором они сосредоточили силы и пытаются выполнить указание Кремля", - пояснил Притула.

Военный эксперт также добавил, что "отрыв" Донбасса от Украины – это стратегическая ошибка россиян.

"Без поставки днепровской воды, которая идет на Донбасс из Украины, нет угля, стали, чугуна. То есть весь этот край будет дотационным для РФ. И любая промышленность невозможна. Россия сосредоточилась на Востоке и оголила Юг. Украина воспользовалась этим случаем и наши войска пошли в атаку. ВСУ сейчас освободят Юг Украины и выйдут на рубежи, которые были до 24 февраля. А Россия ничего не получает от военных действий и терпит поражение. Поражение экономическое, политическое, военное", - подчеркнул Притула.

За сутки 26 мая на южном фронте украинские военные выполнили 100 огневых задач и убили до 35 оккупантов

Эксперт по безопасности Иван Варченко убежден, что украинские войска постепенно продолжают начатое контрнаступление, тем временем российские захватчики занимают оборонные позиции

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