Украинская армия освободит Юг Украины и выйдет на рубежи до 24 февраля, - эксперт военной контрразведки Притула
Военный эксперт Михаил Притула считает, что у России осталось не много современной техники и она вынуждена была бросить все на Восток. Украина воспользовалась этой возможностью и наши войска пошли в атаку на Юге
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"России нужно не только захватить определенную территорию. У них комплекс задач, которые пытаются решить. На Юге им нужно обеспечить сухопутный коридор в Молдову. Отрезать Украину от моря и обеспечить поставки воды в Крым. Для этого они блокируют Херсонскую область, где находится Северокрымский канал и вода поставляется из Днепра в Крым.Таким образом, когда украинская армия начинает оттеснять их с южных рубежей, для них это более болезненное поражение, чем захват Донбасса, на котором они сосредоточили силы и пытаются выполнить указание Кремля", - пояснил Притула.
Военный эксперт также добавил, что "отрыв" Донбасса от Украины – это стратегическая ошибка россиян.
"Без поставки днепровской воды, которая идет на Донбасс из Украины, нет угля, стали, чугуна. То есть весь этот край будет дотационным для РФ. И любая промышленность невозможна. Россия сосредоточилась на Востоке и оголила Юг. Украина воспользовалась этим случаем и наши войска пошли в атаку. ВСУ сейчас освободят Юг Украины и выйдут на рубежи, которые были до 24 февраля. А Россия ничего не получает от военных действий и терпит поражение. Поражение экономическое, политическое, военное", - подчеркнул Притула.
- За сутки 26 мая на южном фронте украинские военные выполнили 100 огневых задач и убили до 35 оккупантов
- Эксперт по безопасности Иван Варченко убежден, что украинские войска постепенно продолжают начатое контрнаступление, тем временем российские захватчики занимают оборонные позиции
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное