Украинская армия контратаковала возле Изюма
В результате активных наступательных действий ВСУ рашисты потерпели поражение возле населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое, что южнее Изюма на Харьковщине.
Об этом сообщает официальный сайт Генштаба Вооруженных сил Украины, суммируя 18-е сутки войны против России, передает « Espreso.TV ».
В то же время, как отмечает полиция Харьковщины, инспектор патрульной полиции вместе с военным ВСУ уничтожили три танка с помощью ракетного комплекса Javelin. Это произошло севернее Харькова, вблизи приграничного села Карасовка. Оба мужчины получили средние ранения.
Но при этом рашисты все равно пытаются возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы.
На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка. Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.
- Напомним, под Мелитополем разбита колонна оккупанта из 200 единиц техники
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