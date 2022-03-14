Об этом сообщает официальный сайт Генштаба Вооруженных сил Украины, суммируя 18-е сутки войны против России, передает « Espreso.TV ».

В то же время, как отмечает полиция Харьковщины, инспектор патрульной полиции вместе с военным ВСУ уничтожили три танка с помощью ракетного комплекса Javelin. Это произошло севернее Харькова, вблизи приграничного села Карасовка. Оба мужчины получили средние ранения.

Но при этом рашисты все равно пытаются возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредотачивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка. Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.

Напомним, под Мелитополем разбита колонна оккупанта из 200 единиц техники

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