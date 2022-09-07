Украинская армия имеет амбициозные цели до конца года, - CNN

Об этом сообщает CNN, цитируя американских специалистов и украинских чиновников.

"То, что мы увидели в Херсонской области - это продолжение наступательных операций украинцев. Они продолжают определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые села", - сказал пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

Райдер также сказал, что США видели "некоторую наступательную активность России... вблизи Бахмута".