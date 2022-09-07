Украинская армия имеет амбициозные цели до конца года, - CNN
Через неделю после начала нового контрнаступления украинские войска преуспевают на юге, имея амбициозную цель – вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца года
Об этом сообщает CNN, цитируя американских специалистов и украинских чиновников.
"То, что мы увидели в Херсонской области - это продолжение наступательных операций украинцев. Они продолжают определенное движение вперед. Мы знаем, что они отбили некоторые села", - сказал пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.
В США прогнозируют, что нынешний украинский рывок будет продолжаться до весны, а некоторые атаки теперь преследуют цель подготовить поле боя к запланированному наступлению в течение следующих нескольких месяцев.
- 7 августа в эфире Эспрессо генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж рассказал , что украинское руководство имеет модели действий, которые могут обеспечить мощные наступательные операции с окружением противника и прорыва фронта.
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- Российский агрессор может снова атаковать Украину с территории Беларуси для того, чтобы захватить Киев.
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